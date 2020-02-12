Bloomberg: Путин затеял конституционную реформу из‑за отказа Лукашенко создать единое государство

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​Президент России предложил внести поправки в Конституцию из-за отказа белорусского коллеги создавать единое государство.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

«За месяц до объявления 15 января он настаивал на необходимости убедить своего давнего коллегу Александра Лукашенко возродить забытую договоренность о создании сверхдержавы из двух бывших советских республик», — рассказали агентству два кремлевских чиновника.


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Поглощение Беларуси, пишет Bloomberg, позволило бы Путину стать главой нового государства и обойти ограничения сроков президентства. Однако Лукашенко был категорически против. Издание называет конституционную реформу и отставку правительства «планом Б», на который президент России пошел из-за отказа Лукашенко.

15 января Путин предложил внести поправки в Конституцию и провести для этого «голосование граждан». В тот же день президент отправил правительство в отставку.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Конституция России Персона: Владимир Путин Дмитрий Медведев Александр Лукашенко Город: Москва

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