Bloomberg: Путин затеял конституционную реформу из‑за отказа Лукашенко создать единое государство

​Президент России предложил внести поправки в Конституцию из-за отказа белорусского коллеги создавать единое государство.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

«За месяц до объявления 15 января он настаивал на необходимости убедить своего давнего коллегу Александра Лукашенко возродить забытую договоренность о создании сверхдержавы из двух бывших советских республик», — рассказали агентству два кремлевских чиновника.

Поглощение Беларуси, пишет Bloomberg, позволило бы Путину стать главой нового государства и обойти ограничения сроков президентства. Однако Лукашенко был категорически против. Издание называет конституционную реформу и отставку правительства «планом Б», на который президент России пошел из-за отказа Лукашенко.

15 января Путин предложил внести поправки в Конституцию и провести для этого «голосование граждан». В тот же день президент отправил правительство в отставку.