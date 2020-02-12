Давыдько обещал, что члены «Белой Руси» в составе участковых комиссий будут считать голоса честно

Депутат Палаты представителей, председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько уверен, что процесс подсчета голосов на президентских выборах в этом году будет честным.

11 февраля депутат Давыдько проводил прием граждан в своем избирательном округе. Жителем этого округа является руководитель движения «За свободу», претендент на статус единого кандидата в президенты Юрий Губаревич.

Помимо волнующих местных жителей вопросов уплотнительной застройки, Геннадию Давыдько был задан вопрос, касающийся скорых президентских выборов.

В частности, Губаревич спросил у Давыдько, могут ли члены «Белой Руси» в составе избирательных комиссий при подсчете голосов демонстрировать каждый бюллетень наблюдателям и называть фамилию кандидата, отмеченную в этом бюллетене?

Адресацию этого вопроса именно Давыдько Губаревич объяснил тем обстоятельством, что в каждую избирательную кампанию участковые комиссии в основном формируются из членов «Белой Руси».

«Никаких проблем нет. Я уверен, что всё будет честно», — ответил Давыдько.