Давыдько обещал, что члены «Белой Руси» в составе участковых комиссий будут считать голоса честно

/ Выборы
Просмотров: 158

Депутат Палаты представителей, председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько уверен, что процесс подсчета голосов на президентских выборах в этом году будет честным.

 

 

11 февраля депутат Давыдько проводил прием граждан в своем избирательном округе. Жителем этого округа является руководитель движения «За свободу», претендент на статус единого кандидата в президенты Юрий Губаревич.

Помимо волнующих местных жителей вопросов уплотнительной застройки, Геннадию Давыдько был задан вопрос, касающийся скорых президентских выборов.

В частности, Губаревич спросил у Давыдько, могут ли члены «Белой Руси» в составе избирательных комиссий при подсчете голосов демонстрировать каждый бюллетень наблюдателям и называть фамилию кандидата, отмеченную в этом бюллетене?

Адресацию этого вопроса именно Давыдько Губаревич объяснил тем обстоятельством, что в каждую избирательную кампанию участковые комиссии в основном формируются из членов «Белой Руси».

«Никаких проблем нет. Я уверен, что всё будет честно», — ответил Давыдько.

 

 

Видео facebook.com/yury.hubarevich

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Белая Русь Персона: Юрий Губаревич Геннадий Давыдько

Другие материалы на эту тему:

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Беларусы, адзінства і салідарнасць

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Беларусы, адзінства і салідарнасць

Единый кандидат. Возьмет ли оппозиция Лукашенко на слабо?

Единый кандидат. Возьмет ли оппозиция Лукашенко на слабо?

Ярослав Бекиш. ПОЛЕМИКА. «Единые кандидаты» неведомо куда и зачем

Ярослав Бекиш. ПОЛЕМИКА. «Единые кандидаты» неведомо куда и зачем

Перевыборы Лукашенко пройдут в условиях тройного кризиса

Перевыборы Лукашенко пройдут в условиях тройного кризиса