Давыдько обещал, что члены «Белой Руси» в составе участковых комиссий будут считать голоса честно
Депутат Палаты представителей, председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько уверен, что процесс подсчета голосов на президентских выборах в этом году будет честным.
11 февраля депутат Давыдько проводил прием граждан в своем избирательном округе. Жителем этого округа является руководитель движения «За свободу», претендент на статус единого кандидата в президенты Юрий Губаревич.
Помимо волнующих местных жителей вопросов уплотнительной застройки, Геннадию Давыдько был задан вопрос, касающийся скорых президентских выборов.
В частности, Губаревич спросил у Давыдько, могут ли члены «Белой Руси» в составе избирательных комиссий при подсчете голосов демонстрировать каждый бюллетень наблюдателям и называть фамилию кандидата, отмеченную в этом бюллетене?
Адресацию этого вопроса именно Давыдько Губаревич объяснил тем обстоятельством, что в каждую избирательную кампанию участковые комиссии в основном формируются из членов «Белой Руси».
«Никаких проблем нет. Я уверен, что всё будет честно», — ответил Давыдько.