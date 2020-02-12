Глава Нацбанка прокомментировал заметное колебание рубля

Заметное колебание белорусского рубля на валютном рынке объясняется сезонным спросом, скорректированным на переговорный процесс с Россией по нефтяному вопросу, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Павел Каллаур, 12 февраля

«Я уже неоднократно информировал, что налоговый маневр, который проводит Россия, предусмотрен в прогнозах по денежно-кредитной политике и в целом по макроэкономической политике, включая бюджетную. То влияние, которое мы получим от этого маневра по текущему году, не окажет какого-то дополнительного воздействия на платежный баланс. Мы уже предусмотрели дополнительные возможные минусы. Они не носят существенного характера и в условиях плавающего курса не окажут негативного воздействия в целом на валютный рынок», — цитирует Каллаура агентство агентства «Минск-Новости» .

По словам председателя правления Нацбанка, сейчас идет много дискуссий по поводу того, что происходит на валютном рынке.

«Совершенно понятная ситуация — сезонный спрос. Он немного скорректирован на определенную тактику поведения нефтеперерабатывающих предприятий во время переговорного процесса, — пояснил специалист. — Вы знаете, больший спрос был на валюту в декабре, когда формировались запасы. Есть и другие тактические действия участников рынка».