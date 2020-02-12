Николай Козлов подал заявку на участие в выборах единого кандидата

Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов подал заявку на участие в процедуре выборов единого кандидата от оппозиции. Подписание заявки прошло 12 февраля в столичном офисе Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

«Моя цель — победить на выборах в избирательной кампании, — заявил Козлов журналистам. — Я убежден, что во главе государства должен стоять честный человек, который не путает свой карман, интересы своих друзей с интересами государства. У человека должна быть профессиональная команда, которая способна решать вызовы, и должна быть хорошая программа, которая у нас есть. Это серьезная, большая программа “Миллион рабочих мест”, которая создаст все условия для экономического развития. У нас есть все необходимое, и потому я предлагаю себя кандидатом для народного голосования».

По его словам, программа-минимум, которую перед ним ставит партия, — выиграть праймериз.

«Важно сохранить единство политических сил, важно поднять народ, разбудить его, дать понять ему, что народ — сила, это показали и протесты людей против декрета о “тунеядцах”. Мы способны заставить власть услышать нас, учитывать наши интересы. Это тоже наша задача. Если мы ее добьемся, люди начнут обращать внимание на политику, начнут связывать вопрос честных выборов со своим кошельком и благополучием. Это будет отлично», — добавил Козлов.

Козлов стал вторым, кто подал заявку на участие в процедуре. Первым претендентом стал председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

13 февраля ожидается подача документов от сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. Также подписи для выдвижения собирают сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая.

О своем намерении принять участие заявлял заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.