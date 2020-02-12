«Дело Втюрина» начнут рассматривать 10 марта

Верховный суд 10 марта начнет рассматривать уголовное дело, одним из фигурантов которого является бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин.

О дате начала рассмотрения дела сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова на своей странице в «Фейсбуке».

«Уголовное дело по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Республику Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения в отношении 16 лиц Верховный суд начнет рассматривать 10 марта в 11:00 в выездном открытом судебном заседании на территории суда Московского района Минска», — написала Ляскова.

Информация о задержании Втюрина при получении взятки появилась в апреле 2019 года, однако в КГБ на тот момент ее комментировать отказались. 1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента от 24 апреля, согласно которому полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

По информации КГБ, фигурантами дела являются 16 человек, в том числе Втюрин. Он обвиняется в получении взяток не менее чем на 190 тыс. долларов и подстрекательстве к даче взятки. В рамках уголовного дела только у взяткополучателей изъято более 1 млн 650 тыс. долларов (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более килограмма золота.