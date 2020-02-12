Часть рынка в Ждановичах закроется 15 февраля

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Торговый городок «Лебяжий» переезжает в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД. Он начнет работу на новом месте 17 февраля.

Рядом с рынком «Ждановичи» построят жилой квартал

В Таборах будут продавать продукты, промышленные товары — обувь, одежду, косметику и парфюмерию, бытовую химию и прочее. Здесь же откроются ветеринарная и карантинная службы, где выдадут все необходимые разрешительные документы на торговлю. На рынке будет больше 1000 торговых мест, передает TUT.by.

Чтобы покупатели могли добраться в Таборы, администрация «Ждановичей» запустила бесплатные маршрутки Минск — Таборы. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от торгового дома «Ждановичи» по улице Тимирязева. Также через Таборы пустят рейсовые автобусы № 200 и № 268 и пригородное маршрутное такси № 680.
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Тэги: Ждановичи Лебяжий рынок Город: Минск

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