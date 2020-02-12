СК расследовал дело о вывозе белорусок в Турцию для занятия проституцией

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд, сообщили в Следственном комитете.

Как удалось выяснить, девушек для вывоза в Турцию подыскивала уроженка Лиды. Фигурантка действовала в сговоре с 31-летним гражданином Турции и некими другими его соотечественниками. С 2017 года по май 2018-го 25-летняя обвиняемая информировала девушек о возможности приехать в Турцию для занятия проституцией. Паспортные данные согласных на это передавала соучастнику для покупки авиабилетов. Так удалось устроить выезд четырех белорусок. При этом данные им обещания об условиях проживания и размерах вознаграждений не были выполнены.

Действия обвиняемой квалифицированы как организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией УК. Фигурантку задержали в мае 2018 года в аэропорту, когда она пыталась улететь из Беларуси с очередной девушкой.