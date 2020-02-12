В 2019 году в Беларуси оправдано 114 человек, осуждено — почти 39 тысяч

В 2019 году в производстве белорусских судов находилось 41 931 уголовное дело. По результатам судебных разбирательств осуждено 38 726 человек, оправдано 114. Это следует из статистической информации, которую распространила пресс-служба Верховного суда.

Как отмечается, наиболее существенен сегмент оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека — 36 (из них одно лицо оправдано по обвинению в убийстве); собственности и порядка осуществления экономической деятельности — 19 (из них 13 за хищение имущества); личной свободы, чести и достоинства — 17; уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних — 10; государства и порядка осуществления власти и управления — 10; общественной безопасности и здоровья населения — 9; конституционных прав и свобод человека и гражданина — 9; общественного порядка и общественной нравственности — 3; половой неприкосновенности или половой свободы — 1.

130 граждан оправданы судами по отдельным статьям обвинения. В отношении 2326 человек дела прекращены, в том числе по 706 делам — в связи с примирением с потерпевшими. В отношении 192 человек дела прекращены по отдельным статьям обвинения.

Вышестоящими судами в 2019 году отменены приговоры районных и городских судов в отношении 182 человек, что составляет 0,4% общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Изменены приговоры в отношении 1146 граждан (2,8%).