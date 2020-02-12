Нацбанк: инфляция в 2020 году не выйдет за пределы 5%

На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%. Об этом 12 февраля на брифинге в Минске заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

По его словам, в прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен. «При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов», — дополнил глава Нацбанка.

Он напомнил, что по итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. «Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь, базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года», — сказал Каллаур.

Учитывая совокупность этих и других факторов, Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 19 февраля с 9% до 8,75%.