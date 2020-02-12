Лукашенко предостерег от избыточных мер по предупреждению завоза коронавируса

Президент заслушал по телефону доклад министра здравоохранения Владимира Караника о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых в Беларуси по минимизации угрозы ее завоза и распространения.

В настоящее время случаи заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом, не зарегистрированы, сказано в релизе пресс-службы президента.

Караник отметил, что 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы необходимые резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Речь также велась о взаимодействии между министерствами и ведомствами в работе по предотвращению завоза и распространения вируса, организации санитарно-карантинного контроля.

Лукашенко «особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными».