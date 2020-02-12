Режимом безвизового въезда в Беларусь воспользовалось более 350 тысяч иностранцев

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В 2019 году их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с 2018 годом.

Такие данные были оглашены на заседании коллегии Министерства спорта и туризма 12 февраля.

По сведениям Госпогранкомитета, численность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 году, составила 4 млн 924 тыс. при плане 4 млн 654 тыс.

Экспорт туристических услуг в 2019 году составил более 250 млн долларов (+14,9% к 2018 году).


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После вступления в силу указа президента «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», объединившего две безвизовые зоны в единую безвизовую «Брест — Гродно» безвизовым въездом на эту территорию воспользовалось более 31 тыс. человек из 42 стран.

«Проведенная работа дает определенный эффект, который выражается в формировании устойчивого интереса к нашей стране, закреплении ее положительного имиджа, притоке туристов из других стран и развитии внутреннего туризма», — заявил на заседании министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
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Тэги: безвизовая зона безвизовый режим иностранные туристы Персона: Сергей Ковальчук

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