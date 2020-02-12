Районные власти расформируют ФК «Молодечно»

Местных чиновников не устроил большой бюджет и траты клуба в 2019-м году, когда тот занял третье место во второй лиге.

Также районные власти не заинтересованы в двух командах в чемпионате Беларуси и будут оказывать содействие «Андердогу» (Чисть), который занял четвертое место, сообщает by.tribuna.com .

На чемпионате области район представят РКЗ (Радошковичи), поэтому «Молодечно» не будет даже в Д4.

Молодечненский райисполком также отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.