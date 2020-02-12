Власти задумали изменить государственный герб

/ Общество
Просмотров: 1146

Чтобы сделать его «более современным», добавят золотого цвета, а звезду сделают «менее милитаристской».

Проект закона разработали в Министерстве юстиции, сообщает svaboda.org. Изменения там назвали техническими. Над ними работал геральдический Совет при президенте.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным.


Референдум-1995. Беларусь десять лет жила под неправильным гербом

Также уточнено изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

«Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, так как в предыдущем варианте грани очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как у военной звезды. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной. И тоже многим не нравились линии меридианов, поэтому они стали светлее», — сказали в пресс-службе.

Конкретные сроки замены старого герба на обновленный пока не определены.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: государственный герб геральдика

Другие материалы на эту тему:

В Шклове увековечили исторический парадокс

В Шклове увековечили исторический парадокс

Референдум-1995. Беларусь десять лет жила под неправильным гербом

Референдум-1995. Беларусь десять лет жила под неправильным гербом

Лесное хозяйство обзавелось собственной геральдикой

Лесное хозяйство обзавелось собственной геральдикой