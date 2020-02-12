Милиция больше недели ищет 26-летнюю минчанку

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Женщина вышла из дома знакомой в агрогородке Хотляны Узденского района и пропала.

По информации областного УВД, Ольга Сорокина (Говоркова) была в Хотлянах 4 февраля. Около 20:00 она вышла из дома, собираясь на маршрутном такси отправиться в Минск. Ее местонахождение до сих пор не известно.

Фото: minobl.mvd.gov.by

На Ольге были черная куртка ниже пояса, черные брюки, темные полуботинки.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, сообщить по номерам телефонов: 8 017 185-60-53, +375 29 778-92-95 либо по телефону 102.
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Тэги: пропала без вести поиск Персона: Ольга Сорокина Город: Узда

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