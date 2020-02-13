Восемь украинцев погибли при аварии автобуса под Псковом
В результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек.
Авария произошла 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда, сообщает телеграм-канал
Микроавтобус зарегистрирован в Украине, он двигался в сторону Киева.
Предварительно, в результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.