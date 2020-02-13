Восемь украинцев погибли при аварии автобуса под Псковом

В результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек.

Фото: t.me/breakingmash

Авария произошла 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда, сообщает телеграм-канал Mash .

Микроавтобус зарегистрирован в Украине, он двигался в сторону Киева.

Предварительно, в результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.