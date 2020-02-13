Восемь украинцев погибли при аварии автобуса под Псковом

/ Мир
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В результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек.

Фото: t.me/breakingmash

Авария произошла 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда, сообщает телеграм-канал Mash.

Микроавтобус зарегистрирован в Украине, он двигался в сторону Киева.

Предварительно, в результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.
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Тэги: Украина-Россия ДТП гибель пассажиров Город: Псков

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