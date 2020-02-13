Исследователи нашли в янтаре крыло птицы мелового периода

Китайские ученые объявили, что они обнаружили янтарь, который содержал фрагмент крыла птицы, обитавшей около 99 млн лет назад.

Янтарь был найден международной группой палеонтологов в штате Качин в Мьянме, сообщает news.cn .

«Данная находка позволит углубить исследование птиц времен динозавров», — полагает научный сотрудник Китайского университета геологических наук Син Лида.

Янтарь весом 79,4 грамма содержит фрагмент правого крыла птицы, которое имеет длину менее сантиметра. Находка, как полагают ученые, принадлежит птице, относящейся к группе энанциорнисов из мелового периода.

В янтаре сохранилась также часть оперения этой птицы, длина самого большого пера достигает 37 мм. По оценке Син Лида, птица имела относительно большой размер — около 10 см.