Пинский мост планируют открыть в мае

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Строители трудятся на объекте по 12 часов в сутки.

Проект реконструкции моста был представлен в марте 2019 года. В апреле движение по нему было перекрыто, и транспорт поехал по наплавному мосту, сообщает media-polesye.by.

«Мост стал выше за счет подъема и особенностей железобетонной конструкции. Но после нанесения асфальтного покрытия, спуск и подъем станут плавнее и безопаснее. На мосту будет две полосы для движения автомобилей, слева — пешеходная, а справа — вело-пешеходная дорожка», — сказал главный инженер МСУ-3 Михаил Терешко.

На мосту будут расположены две смотровые площадки с рустованной отделкой. На площадках установят скамейки и декоративные опоры для светильников.

Открыть движение по обновленному мосту планируют в мае.

 
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Тэги: мост пина Персона: Михаил Терешко Город: Пинск

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