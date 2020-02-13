Пинский мост планируют открыть в мае

Строители трудятся на объекте по 12 часов в сутки.

Проект реконструкции моста был представлен в марте 2019 года. В апреле движение по нему было перекрыто, и транспорт поехал по наплавному мосту, сообщает media-polesye.by .

«Мост стал выше за счет подъема и особенностей железобетонной конструкции. Но после нанесения асфальтного покрытия, спуск и подъем станут плавнее и безопаснее. На мосту будет две полосы для движения автомобилей, слева — пешеходная, а справа — вело-пешеходная дорожка», — сказал главный инженер МСУ-3 Михаил Терешко.

На мосту будут расположены две смотровые площадки с рустованной отделкой. На площадках установят скамейки и декоративные опоры для светильников.

Открыть движение по обновленному мосту планируют в мае.