Цены производителей продукции растениеводства в январе выросли на 4,1%

Это следует из обновленных данных Белстата.

На инвестиционные товары цены выросли на 1,8%, на промежуточные — на 0,6%, на потребительские — на 0,3%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,5%, в том числе в растениеводстве — на 4,1%, животноводстве — на 0,8%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 1,2%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,9%.

Согласно официальному прогнозу властей, в 2020 году инфляция не превысит 5%.