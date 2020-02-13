Цены производителей продукции растениеводства в январе выросли на 4,1%

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Это следует из обновленных данных Белстата.


Цены производителей продукции растениеводства в июле выросли на 11%

На инвестиционные товары цены выросли на 1,8%, на промежуточные — на 0,6%, на потребительские — на 0,3%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе по сравнению с декабрем выросли на 1,5%, в том числе в растениеводстве — на 4,1%, животноводстве — на 0,8%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 1,2%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,9%.

Согласно официальному прогнозу властей, в 2020 году инфляция не превысит 5%.
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Тэги: инфляция потребительские цены продукция растениеводства

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