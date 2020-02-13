Некоторые денежные доходы населения за январь индексироваться не будут

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Решение связано с тем, что индекс потребительских цен за январь (рост к декабрю на 0,9%) не превысил пятипроцентного порога к ноябрю 2019 года, когда был пересмотрен бюджет прожиточного минимума, поясняет ведомство. Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за январь не подлежат.

Вместе с тем единовременно проиндексированы денежные доходы, которые зависят от базовой величины и базовой ставки.

Как сообщает Минтруда, населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).