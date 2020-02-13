За последние сутки от коронавируса скончались 242 человека

Общее число жертв в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, достигло 1310 человек.

За сутки также зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания. Местные медики связали такой рост с использованием новых клинических методов диагностики, сообщили власти региона.

Предыдущее максимальное число погибших зарегистрировали в провинции 10 февраля — 103 случая летального исхода.

Всего случаи заражения коронавирусом отмечены в 28 странах мира, их общее число достигло 60 347. 1369 человек умерли.

Всемирная организации здравоохранения присвоила коронавирусу название COVID-19.