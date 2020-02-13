В Италии стартует чемпионат мира по биатлону
Старший тренер мужской сборной Олег Рыженков говорит, что реально рассчитывать на попадание в масстарт двух белорусов, чего не было 10 лет.
Говоря о двух потенциальных надеждах заключительной гонки ЧМ, Рыженков наверняка подразумевает в первую очередь Романа Елётнова и Сергея Бочарникова. Им уже случалось в текущем сезоне отбираться в число тридцати участников.
Никита Лобастов, Антон Смольский и Максим Воробей заполнили три оставшиеся вакансии в команде, сообщает
Состав женской команды: Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола.
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Расписание ЧМ-2020:
13.02. Смешанная эстафета — 16:45
14.02. Спринт. Женщины — 16:45
15.02. Спринт. Мужчины — 16:45
16.02. Гонка преследования. Женщины — 15:00
16.02. Гонка преследования. Мужчины — 17:15
18.02. Индивидуальная гонка. Женщины — 16:15
19.02. Индивидуальная гонка. Мужчины — 16:15
20.02. Одиночный микст — 17:15
22.02. Эстафета. Женщины — 13:45
22.02. Эстафеты. Мужчины — 16:45
23.02. Массовый старт. Женщины — 14:30
23.02. Массовый старт. Мужчины — 17:00