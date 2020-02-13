В Италии стартует чемпионат мира по биатлону

Старший тренер мужской сборной Олег Рыженков говорит, что реально рассчитывать на попадание в масстарт двух белорусов, чего не было 10 лет.

Говоря о двух потенциальных надеждах заключительной гонки ЧМ, Рыженков наверняка подразумевает в первую очередь Романа Елётнова и Сергея Бочарникова. Им уже случалось в текущем сезоне отбираться в число тридцати участников.

Никита Лобастов, Антон Смольский и Максим Воробей заполнили три оставшиеся вакансии в команде, сообщает pressball.by .

Состав женской команды: Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола.