В Италии стартует чемпионат мира по биатлону

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Старший тренер мужской сборной Олег Рыженков говорит, что реально рассчитывать на попадание в масстарт двух белорусов, чего не было 10 лет.

Говоря о двух потенциальных надеждах заключительной гонки ЧМ, Рыженков наверняка подразумевает в первую очередь Романа Елётнова и Сергея Бочарникова. Им уже случалось в текущем сезоне отбираться в число тридцати участников.

Никита Лобастов, Антон Смольский и Максим Воробей заполнили три оставшиеся вакансии в команде, сообщает pressball.by.

Состав женской команды: Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола.

Расписание ЧМ-2020:

13.02. Смешанная эстафета — 16:45

14.02. Спринт. Женщины — 16:45

15.02. Спринт. Мужчины — 16:45

16.02. Гонка преследования. Женщины — 15:00

16.02. Гонка преследования. Мужчины — 17:15

18.02. Индивидуальная гонка. Женщины — 16:15

19.02. Индивидуальная гонка. Мужчины — 16:15

20.02. Одиночный микст — 17:15

22.02. Эстафета. Женщины — 13:45

22.02. Эстафеты. Мужчины — 16:45

23.02. Массовый старт. Женщины — 14:30

23.02. Массовый старт. Мужчины — 17:00

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Тэги: биатлон биатлон-ЧМ-2020 Персона: Олег Рыженков Роман Елётнов Сергей Бочарников Ирина Кривко Анна Сола Динара Алимбекова Ирина Кручинкина Елена Кручинкина Город: Антхольц

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