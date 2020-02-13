Лукашенко принимает главу швейцарского МИД Иньяцио Кассиса

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Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко с делегацией из Швейцарии, которую возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства.

Швейцарскую сторону также представляет первый заместитель председателя нижней палаты парламента Андреас Эби, который 13 февраля пообщался с заместителем председателя ППНС Валерием Мицкевичем, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Эби с 2017 года является сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария — Беларусь.
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Тэги: Дворец Независимости Беларусь-Швейцария Персона: Иньяцио Кассис Александр Лукашенко Андреас Эби Город: Минск

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