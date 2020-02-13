Лукашенко принимает главу швейцарского МИД Иньяцио Кассиса

Во Дворце Независимости проходит встреча Александра Лукашенко с делегацией из Швейцарии, которую возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства.

Швейцарскую сторону также представляет первый заместитель председателя нижней палаты парламента Андреас Эби, который 13 февраля пообщался с заместителем председателя ППНС Валерием Мицкевичем, сообщает телеграм-канал «Пул Первого» .

Эби с 2017 года является сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария — Беларусь.