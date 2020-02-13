Карантинную зону из-за коронавируса впервые объявили за пределами Китая
Власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 км от Ханоя.
Решение приняли после того как стало известно о шестом случае заражения COVID-19 в коммуне с 10-тысячным населением, сообщает
Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Срок изоляции составит 20 дней.
Карантин во вьетнамском поселке стал первым подобным случаем за пределами Китая, связанным с распространением опасного коронавируса.