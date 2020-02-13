Павел Северинец подал заявку для участия в праймериз

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец подал заявку для участия в процедуре выборов единого кандидата от оппозиции.

Как сообщил БелаПАН глава штаба праймериз, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, Северинец стал третьим претендентом, подавшим заявку для участия в праймериз.

Ранее заявки подали председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и глава движения «За свободу» Юрий Губаревич.

В комментарии БелаПАН Северинец отметил: «Главное, что дают праймериз, — это способ объединиться, собрать силы и сказать белорусам, что пора отвоевывать право на свободные выборы». «Если будут репрессии или не регистрация единого кандидата, то объявим бойкот выборам», — добавил он.

«Мы проводим народное голосование по всей Беларуси, чтобы выбрать единого лидера. Мы объедем всю страну, проведем встречи и вместе будем ломать сценарий фальсификаций. Наша цель — отставка Ермошиной, неучастие Лукашенко, включение в избирательные комиссии наших представителей и честный подсчет голосов. Белорусскому народу за 26 лет надоела нищета и беззаконие», — подчеркнул Северинец.

Политик также заявил, что планирует проведение мирных массовых акций протеста сразу после объявления даты президентских выборов.

Павлу Северинцу 43 года, политикой занимается с 1995-го. Один из сооснователей «Молодого фронта», был в числе лидеров организации с 1997 по 2004 год. Активный участник защиты Куропат. Один из инициаторов акций протеста против интеграции с Россией в декабре 2019 года. Неоднократно преследовался властями.