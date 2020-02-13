Жителя Калинковичей приговорили к 18 годам колонии за убийство матери

Гомельский областной суд на выездном заседании в Мозыре вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Брестской области, который обвинялся в убийстве матери, 72-летней преподавательницы медицинского колледжа.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Гомельского областного суда, обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы. К нему будут применены меры лечения от алкоголизма и токсикомании.

Прокурор попросил наказать обвиняемого лишением свободы на 19 лет.

Обвиняемый имеет среднее медицинское образование, работал фельдшером. Он был судим, в том числе за тяжкие преступления.

Убийство 72-летней женщины произошло в Калинковичах 2 июля 2019 года. Женщина преподавала в медколледже, ее единственный сын жил в Брестской области. Незадолго до трагедии он приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение 500 долларов.

Как ранее сообщал Следственный комитет, убийство 72-летней женщины произошло в Калинковичах 2 июля 2019 года. Незадолго до трагедии сын приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение 500 долларов. В один из дней он надышался парами растворителя, пришел в квартиру матери и попросил вернуть ему деньги, которые оставлял на хранение. Женщина, опасаясь, что он потратит все сбережения, необходимые для поездки, отказала. В ходе возникшей ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар в шею матери.