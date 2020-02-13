Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Беларусь

Чемпионат Европы по биатлону 2020 года пройдет в Раубичах под Минском.

Фото rau.by

Такое решение принято Международным союзом биатлонистов (IBU) в связи с отказом эстонского Отепя от проведения соревнований из-за отсутствия снега.

В связи с теплой зимой в Беларуси также наблюдается дефицит, однако спорткомплекс в Раубичах создал необходимые запасы снега, так как в начале марта здесь пройдет этап Кубка IBU, сообщает tvr.by .

Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля по 1 марта, а заключительный восьмой этап Кубка IBU — с 5 по 8 марта.

Раубичи примут чемпионат Европы четвертый раз в своей истории и второй год подряд. Ранее спорткомплекс под Минском принимал эти соревнования в 1998, 2004 и 2019 годах.

А сегодня в Раубичах начинается чемпионат Беларуси по биатлону.