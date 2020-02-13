Фотофакт. «Фольксваген» отбросило на фонарный столб на улице Семашко

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Утром 13 февраля произошло столкновение Volkswagen и Opel.

По информации городской ГАИ, водитель Volkswagen ехал по ул. Семашко со стороны ул. Каролинской в сторону ул. Железнодорожной, а водитель Opel следовал во встречном направлении. На пересечении с пер. С. Ковалевской первый автомобиль, дождавшись зеленого сигнала светофора, направился вперед — произошло столкновение. От сильного удара Volkswagen отбросило на осветительную мачту.

В ДТП никто не пострадал.

 

Фото: ГАИ
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Тэги: ДТП Город: Минск

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