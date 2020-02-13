Глава МИД Швейцарии лично попросил Лукашенко отменить смертную казнь

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Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам переговоров 13 февраля в Минске.

«Мы рассчитываем, что Беларусь будет идти по пути демократизации, соблюдения прав человека. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный, — сказал он. — Мы считаем, что направление движения Беларуси правильное. Как любой демократический процесс, он требует времени и усилий. Швейцария готова со своей стороны оказать необходимую поддержку».


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Кассис подчеркнул, что Швейцария выступает против применения смертной казни (Беларусь — единственная в Европе страна, где применяется смертная казнь).

«Это та тема, которую я поднимал в беседе и со своим коллегой, и с президентом Беларуси. Мы считаем важным шагом белорусской стороны в этом направлении деятельность парламентской рабочей группы по вопросу отмены смертной казни», — сказал глава МИД Швейцарии.
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Тэги: демократизация Беларусь-Швейцария смертная казнь Персона: Иньяцио Кассис Владимир Макей

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