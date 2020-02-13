Беларусь хочет разместить свои облигации в России

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Министерство финансов Беларуси намерено разместить выпуск облигаций на российском рынке во втором квартале 2020 года, сообщил  заместитель министра финансов Андрей Белковец 13 февраля в Минске в рамках круглого стола, организованного агентством Cbonds.

«Планируем во втором квартале разместить облигации на сумму не менее 10 млрд российских рублей со сроком обращения пять лет», — уточнил Белковец.

Минфин ожидает также размещения в России в 2020 году облигаций белорусских компаний. «Уже направлен в России на регистрацию проспект эмиссии облигаций от имени одной белорусской компании», — сообщил Белковец, отметив перспективы выхода и других отечественных корпоративных эмитентов на российский рынок капитала.

Замминистра финансов также сообщил, что ведомство готовит размещение еврооблигаций, но конкретные сроки пока не называются, отмечает БелаПАН.

О планах разместить в 2020 году новый выпуск евробондов сообщил в прошлом году министр финансов Максим Ермолович.

Он подчеркивал, что у Беларуси широкие возможности по привлечению внешних заимствований. «Спрос к белорусским долговым бумагам на внешних рынках очень высокий. Этот интерес не меньше, чем три года назад, а значительно выше», — заявлял Ермолович в ноябре прошлого года.

По его словам, правительство в 2020 году планирует около 75% выплат по госдолгу рефинансировать за счет новых заимствований и на 25% осуществить их за счет недолговых источников.

«Мы планируем разместить новый выпуск облигаций в 2020 году. В планах на 2020 год — привлечь на внешнем рынке 1,35 млрд долларов», — заявлял Ермолович.
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Тэги: валютный займ облигации Персона: Максим Ермолович Андрей Белковец

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