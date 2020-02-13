Власти обещают, что регистрировать и ликвидировать субъект хозяйствования станет проще

Проект закона о регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования будет внесен в парламент до конца текущего года, сообщил 13 февраля на пресс-конференции в Минске министр юстиции Олег Слижевский.

Фото pixabay.com

По его информации, проект сейчас проходит стадию согласования и направлен в правительство.

«Процедура согласования носит достаточно длительный характер. Будет документ согласовываться с широким кругом заинтересованных органов. Дальше рассмотрение в парламенте также требует времени», — ответил Слижевский на вропрос БелаПАН.

Среди новшеств, предлагаемых проектом закона, он назвал сокращение количества регистрирующих органов, расширение способов предоставления информации из Единого государственного регистра (ЕГР), создание полноценного электронного архива ЕГР, отказ от выдачи свидетельства о государственной регистрации юрлица, сокращение сроков постановки субъектов хозяйствования на учет с пяти до трех дней, исключение необходимости получения извещения постановки на учет, исключение процедуры согласования наименования юрлица и ряд других.

По информации министра, в 2019 году регистрирующими органами зарегистрировано более 48 тыс. субъектов хозяйствования, что на 4% больше, чем в 2018 году. В стадии ликвидации находится около 32,9 тыс. субъектов хозяйствования. Количество электронных регистраций юрлиц возросло на 25%, индивидуальных предпринимателей — на 40%.

Порядка 550 регистраций были проведены при участии нотариусов, что в два раза больше, чем в 2018 году.