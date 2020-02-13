Onliner и МТБанк запустили систему онлайн-платежей по принципу безопасной сделки

МТБанк и интернет-платформа Onliner запустили уникальный для страны сервис электронных платежей по модели одного из крупнейших онлайн-моллов мира AliExpress.

Что это такое?

По данным Национального банка, более половины белорусов (53,9%) сегодня расплачиваются за товары и услуги банковскими картами, но только 2,5% покупателей оплачивают с их помощью заказы в интернет-магазинах.

На белорусском рынке в большинстве случаев покупка товара в интернет-магазине происходит посредством вызова курьера. Он доставляет сам товар, сопроводительные документы, проверяет товар на месте и принимает оплату наличными или через платежный терминал. На месте же покупатель решает, берет он заказанный товар или нет.

По информации интернет-платформы Onliner, на которой сегодня работают около 1,5 тысячи магазинов, выкупаемость заказов у крупных продавцов составляет 88%.

На глобальном рынке доля интернет-коммерции сегодня достигает 15% от всех розничных покупок. На вопрос, почему же в Беларуси такой низкий процент онлайн-оплат, исполнительный директор Onliner Илья Жуковец ответил, что у нас до сих пор «есть определенное недоверие между продавцами и покупателями».

«Первые не уверены, что отправленный, например, в Верхнедвинск холодильник, будет выкуплен. Бывает, что без объяснения причины покупатель отказывается от заказанного товара уже на месте или просто не открывает дверь. Представьте, какие затраты несет интернет-магазин только на безрезультатной доставке товара туда и обратно. В свою очередь покупатель не уверен, что заказ к нему приедет, в удобное для него время, а также что характеристики товара будет соответствовать заявленным», — рассказал Жуковец.

С другой стороны, отметил исполнительный директор Onliner, если покупатель уже внес предоплату за товар, он менее склонен от него отказаться. По данным российских торговых онлайн-площадок, выкупаемость предоплаченного товара составляет 99%. Это очевидный плюс для продавца.

Илья Жуковец подчеркнул, что в Беларуси уже создана инфраструктура, которая позволяет человеку обходиться без наличных денег, однако люди пока больше доверяют «кэшу».

Решить проблему недоверия между покупателем и продавцом и тем самым создать полноценный белорусский рынок электронной коммерции (e-commerce) по мировым образцам в Беларуси взялись «МТБанк» и платформа Onliner.

Они запустили уникальную для нашей страны, но уже зарекомендовавшую себя в мире систему онлайн-платежей по принципу безопасной сделки: продавец не получит деньги за товар, пока покупателю его не доставят и передадут.

Это сервис Onliner Pay. Он работает на интернет-платформе Onliner, и с его запуском каталог этой торговой онлайн-площадки стал первым в стране, работающим по модели AliExpress.

«На наш взгляд, с внедрением этой инновации и продавцам, и покупателем станет намного проще работать с заказами. Также это позволит нарастить темпы интернет-торговли в регионах и расширит ее географию», — уверен Жуковец.

Как это работает?

Все, что нужно для пользования системой — платежная карта любого банка, которую нужно привязать к системе, рассказал руководитель продуктового направления Onliner Николай Русальский.

Данные своей карты покупателю необходимо будет ввести только один раз. Потом все нужные поля система будет заполнять автоматически. Это позволит в дальнейшем совершать любые покупки в один клик.

«При выборе товара в магазинах площадки Onliner нужно применить фильтр Onliner Pay, затем оформить заказ через корзину, — пояснил он. — Когда заказ оформлен, покупатель получает QR-код, который он должен предъявить курьеру при доставке товара. На время, пока магазин оформляет и доставляет товар, деньги на сумму товара на карте покупателя замораживаются вплоть до того момента, когда покупатель подтвердит и одобрит получение товара. С момента заказа товара покупатель может отслеживать все шаги по оформлению и его доставке — от склада до передачи курьеру. Деньги продавцу переводятся после подтверждения доставки покупателем. Если же по какой-то причине покупатель товар не выкупает, средства сразу же размораживаются и возвращаются на карту».

Сегодня на площадке Onliner магазины предлагают в общей массе около 1 млн товаров. Количество сделок за 2019 год также составило примерно 1 млн. По словам Жуковца, за прошлый год количество заказов через Onliner выросло на 61%.

«В первый месяц мы хотели подключить к сервису Onliner Pay 50 магазинов-партнеров, но уже сейчас в очереди на подключение у нас более 150 заявок. С новым сервисом уже работает более 30 магазинов, и можно купить уже 260 тысяч товаров», — отметил он.

Какие выгоды получает продавец и покупатель?

Новый сервис не только облегчает оплату, экономит время на оформление заказов и повышает доверие между покупателем и продавцом, но и влечет финансовые выгоды для обеих сторон, уверен Жуковец:

«Во-первых, это снижение издержек продавцов — и, как следствие, снижение стоимости представленных в каталоге Onliner товаров для конечных покупателей. Во-вторых, с запуском Onliner Pay рабочее время курьеров интернет-магазинов будет использоваться более эффективно. Кроме того, исчезнет необходимость снабжать каждого из них оборудованием для приема платежей: кассовым аппаратом и терминалом для безналичных расчетов».

Кроме того, возможность приема прямых платежей через Onliner Pay без использования сторонних служб позволит снизить стоимость и сроки доставки товаров в любую точку страны.

Каков прогноз роста белорусского рынка e-commerce?

По мнению директора по розничному бизнесу ЗАО «МТБанк» Никиты Козырева, с появлением сервиса Onliner Pay рынок интернет-торговли в Беларуси будет расти на 25-30% в год.

«Чем больше интернет-площадок в стране будет предоставлять подобные сервисы, чем больше Нацбанк будет стимулировать развитие карточного бизнеса, тем большими темпами это будет развиваться. Сама же торговая площадка Onliner рассчитывает увеличить количество выполняемых онлайн-заказов на четверть», — отметил представитель «МТБанка».

Объем мирового рынка розничной интернет-коммерции за прошлый год составил порядка 3,5 трлн долларов. По оценкам экспертов, в 2020 году доля интернет-коммерции может вырасти с нынешних 14-15% до 20%.

«В Беларуси цифры пока не такие впечатляющие, но интернет-рынок прирастает хорошими темпами, за 2018 год рынок e-commerce вырос на 20%, за 2019 год рост составил порядка 25%. Мы можем утверждать, что этот рынок растет гораздо быстрее, чем в целом розничный рынок. В то же время мы сильно отстаем от глобальных трендов, но точно будем догонять», — подчеркнул Никита Козырев.

К слову, сегодня «МТБанк» среди других банков Беларуси работает с наибольшим количеством интернет-магазинов — 34% от их общего количества в стране.