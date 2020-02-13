После замечания Лукашенко Минюст подготовил концептуальные изменения в КоАП

Подготовлены концептуальные подходы к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил министр юстиции Олег Слижевский на пресс-конференции в Минске 13 февраля.

Он напомнил, что работа по внесению изменений ведется под эгидой Администрации президента.

«Уже подготовлены основные предложения по корректировке общей части кодекса. Пока проекта нет, но концептуальные подходы подготовлены», — сказал министр.

В частности, предлагается изменить категории правонарушений. «Сегодня предлагается три категории: проступки, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин», — сообщил глава ведомства.

По его словам, срок привлечения к административной ответственности будет зависеть от категории правонарушения: для первой — после вынесения лицу предупреждения или замечания или оплаты штрафа будет считаться, что оно не привлекалось к административной ответственности; по второй — считать в течение полугода, третьей — в течение года.

Кроме того, предлагается применять понижающие коэффициенты к сумме штрафа. Если лицо уплачивает штраф сразу же или в течение, например, недели, скидка может составить 25-50%.

«Сегодня применяется увеличение штрафа в случаях несвоевременной оплаты. Предлагается противоположный подход, стимулирующий нарушителя платить вовремя и снижающий затраты на администрирование штрафов», — сказал Слижевский.

При этом он подчеркнул, что все озвученные предложения будут еще обсуждаться.