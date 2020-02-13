Беларусь на Мюнхенской конференции представит Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 14-16 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, «министр возглавит белорусскую делегацию».

Кроме участия в самой конференции «на полях» мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров министра.

В прошлом году для участия в конференции был приглашен Александр Лукашенко, но в последний момент визит в Германию был отменен из-за встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным», — говорилось в комментарии МИД Беларуси.

В ноябре 2018 года в Минске состоялась встреча основной группы Мюнхенской конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене с 1962 года. В ней принимают участие главы государств и правительств, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, журналисты.