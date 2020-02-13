Правозащитники: расследовать жалобы заключенных на пытки должен независимый орган

Расследование жалоб заключенных на пытки и жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение следует поручить независимому органу, который бы гарантировал им соблюдение прав и неприкосновенность.

Как отмечается в рекомендациях государству, сказанных в мониторинговом отчете «Места несвободы в Беларуси в 2018-2019 годах», подготовленном ликвидированным властями правозащитным центром «Весна», «для Беларуси, как и любых государств, ситуация в исправительных учреждениях характерна тем, что жалующиеся на нарушение закона находятся под контролем тех, против кого, возможно, и направлены их жалобы».

«В таких обстоятельствах оказывается, что не в интересах заключенных подавать даже обоснованные с точки зрения закона жалобы. Поэтому уголовно-исполнительный закон должен не только декларировать, но и обеспечивать механизм подачи жалоб, при котором заключенный не будет наказан за подачу жалобы, даже если она окажется необоснованной. За последние несколько лет положение в этой области не улучшилось».

Правозащитники обратили внимание на случаи, когда обращения заключенных в прокуратуру о нарушении их прав и заявления в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности сотрудников администрации пенитенциарных учреждений перенаправляются в департамент исполнения наказания МВД. Это «существенно нарушает права заключенных, ставит их под удар и снижает эффективность проверки доводов, содержащихся в обращениях».

Государству предлагается откорректировать законодательство, регулирующее права осужденных, таким образом, чтобы реально обеспечить их права на обращение с жалобой или иным сообщением о своем положении в государственные органы, общественные организации и СМИ.

Кроме того, рекомендовано обеспечить гарантии справедливого суда при рассмотрении жалоб заключенных, освободив их от уплаты госпошлины за ее подачу, а также усилить роль прокуратуры в проверке жалоб заключенных, не допуская ее отказа от своих надзорных функций.