Беларусь хочет взыскивать алименты с гастарбайтеров

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Беларусь и Россия проводят переговоры о возможности взыскания алиментов на детей с трудоустроившихся в РФ должников, сообщил на пресс-конференции 13 февраля в Минске заместитель министра юстиции Андрей Авдеев.

«Нами подготовлена корректировка соглашения с РФ, касающаяся исполнения алиментных обязательств. Она предполагает возможность взыскания не только в случае переезда должника, но и его трудоустройства», — пояснил Авдеев.

По его словам, исполнительные документы для принудительного исполнения будут направляться по месту трудоустройства должников. Консультации по соглашению предполагается завершить в мае.

Как отметил представитель Минюста, в Беларуси в 50% случаев алименты на детей, проходящие через органы принудительного исполнения, выплачиваются добровольно

«Это наиболее важная социальная категория исполнительных документов, они находятся в первой очередности удовлетворения требований, и мы постоянно совершенствуем свою деятельность с целью упреждения уклонения должников от исполнения алиментных обязательств, в том числе на международном уровне», — сказал замминистра.

По словам министра юстиции Олега Слижевского, в 2019 году органами принудительного исполнения возбуждено 2,33 млн исполнительных производств. Среднемесячная нагрузка на одного судебного исполнителя составила 207 производств, что на 8% меньше, чем в 2018 году. Доля исполненных производств в полном объеме составила 81,6% (в 2018 году — 81,3%). Всего по исполнительным производствам взыскано 1,44 млрд рублей, что на 29,7% больше, чем в 2018 году. В доход государства взыскано 95 млн рублей (+8,1%).

Среди нововведений Слижевский назвал СМС-рассылку должникам о возбужденных исполнительных производствах. «Пока это не по каждому производству. Мы планируем по каждому высылать должникам СМС, в которых сообщаем о долге и о том, куда обращаться. Мы видим реальный эффект — более чем в 20% случаев долги погашаются сразу, т.е. не доходит до мер принудительного характера», — отметил министр.

Как сообщил Слижевский, у должников есть также возможность погашения долга через ЕРИП. На сайте Минюста размещен реестр задолженности. В 2019 году зафиксировано 250 млн обращений к нему. Нацбанк предоставляет Минюсту информацию не только об открытых счетах, но и электронных кошельках.

В 2020 году планируется завершить работу по созданию личных кабинетов сторон исполнительного производства, чтобы отслеживать все процессы.

«Тем самым будет повышена информированность и дополнительный контроль. Это будет более действенная мера, чем ведомственный либо прокурорский надзор», — считает Слижевский.

Для повышения прозрачности работы органов принудительного исполнения в ближайшее время будет подписан приказ, разрешающий вести аудио- и видеозапись не только судебным исполнителем, но и обратившимся гражданином.
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Тэги: Беларусь-Россия гастарбайтеры алименты Персона: Андрей Авдеев

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