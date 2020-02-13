ЧМ по биатлону: Беларусь заняла 12-е место в смешанной эстафете

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Белорусские биатлонисты неудачно стартовали на чемпионате мира, который начался в Антхольце.

В смешанной эстафете белорусский квартет занял лишь 12-е место.

Медали завоевали спортсмены Норвегии, Италии и Чехии:

  1. Норвегия — 1 час 2 минуты 27.7 секунды (0+7);
  2. Италия — +15.6 (0+6);
  3. Чехия — +30.8 (0+2).

Белорусская сборная отстала от чемпионов на 2 минуты 24.1 секунды (1+6):

  • Ирина Кривко — 0+0;
  • Елена Кручинкина — 0+1;
  • Сергей Бочарников — 0+1;
  • Антон Смольский — 1+4.
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Тэги: биатлон Город: Антхольц

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