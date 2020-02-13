ЧМ по биатлону: Беларусь заняла 12-е место в смешанной эстафете
Белорусские биатлонисты неудачно стартовали на чемпионате мира, который начался в Антхольце.
В смешанной эстафете белорусский квартет занял лишь 12-е место.
Медали завоевали спортсмены Норвегии, Италии и Чехии:
- Норвегия — 1 час 2 минуты 27.7 секунды (0+7);
- Италия — +15.6 (0+6);
- Чехия — +30.8 (0+2).
Белорусская сборная отстала от чемпионов на 2 минуты 24.1 секунды (1+6):
- Ирина Кривко — 0+0;
- Елена Кручинкина — 0+1;
- Сергей Бочарников — 0+1;
- Антон Смольский — 1+4.