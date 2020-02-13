Преподавателя могилевского вуза на 3,5 года отправили за решетку
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Преподавать физкультуры одного из могилевских вузов получил срок. Такое решение принял суд Ленинского района областного центра (приговор еще не вступил в законную силу).
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, 62-летнего мужчину обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки);
- ч. 1 ст. 427 УК (Служебный подлог).
В суде отмечалось, что преподаватель получал деньги за экзамены.
Комичность ситуации заключается в том, что преподаватель не просто брал деньги за отметки, а продавал «товары» (старые гетры, настенные часы, сломанный будильник, порванные футбольный и баскетбольный мячи…)
Кроме срока он, по приговору суда, оштрафован на 8,1 тыс. рублей.