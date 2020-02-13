Лукашенко лишил Щеткину должности

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Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития.

 

На этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Соответствующий указ № 52 Александр Лукашенко подписал 13 февраля, сообщила его пресс-служба.

Институт национального координатора по достижению Целей устойчивого развития был создан 25 мая 2017 года указом президента.

Создание института «свидетельствует о стремлении Беларуси к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на саммите ООН 2015 года», отметила тогда пресс-служба Лукашенко.

Щеткина, на тот момент вице-спикер верхней палаты парламента, стала первым национальным координатором. В 2009-2016 годах занимала должность министра труда и социальной защиты.
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Тэги: кадровая политика Персона: Мариана Щеткина Александр Лукашенко

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