Лукашенко лишил Щеткину должности

Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития.

На этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Соответствующий указ № 52 Александр Лукашенко подписал 13 февраля, сообщила его пресс-служба.

Институт национального координатора по достижению Целей устойчивого развития был создан 25 мая 2017 года указом президента.

Создание института «свидетельствует о стремлении Беларуси к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на саммите ООН 2015 года», отметила тогда пресс-служба Лукашенко.

Щеткина, на тот момент вице-спикер верхней палаты парламента, стала первым национальным координатором. В 2009-2016 годах занимала должность министра труда и социальной защиты.