Министра обороны Армении приняли в Минске на высоком уровне

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Министр обороны Армении Давид Тоноян 13-14 февраля посещает Минск.

Фото с сайта tert.am

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, глава армянского военного ведомства провел переговоры с государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым и министром обороны Виктором Хрениным.

Стороны обсудили «состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами», а также утвердили план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Армении на 2020 год.

Армения наряду с Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном была инициатором подписания 15 мая 1992 года Договора о коллективной безопасности. Спустя полтора года к этому документу присоединилась Беларусь.

14 мая 2002 года все эти страны, за исключением Узбекистана, сформировали военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности.
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Тэги: Беларусь-Армения Персона: Давид Тоноян Андрей Равков Виктор Хренин

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