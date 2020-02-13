VOKA приглашает отметить День всех влюбленных концертами «J:Морс» и NIZKIZ

/ Культура
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Для всех, кто думает, чем удивить свою вторую половинку в День всех влюбленных, VOKA предлагает сразу два отличных варианта.

14 и 15 февраля в Минске состоятся необычные концерты двух известных белорусских групп, которые можно будет посмотреть как в режиме прямой трансляции, так и в записи из любой точки Беларуси, где есть интернет.

14 февраля с обновленной симфонической программой выступят музыканты группы «J:Морс». Вместе с ними на сцену выйдет Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании — и знакомые гитарные рифы дополнятся насыщенным звучанием классических струнных и духовых.

Лидер коллектива Владимир Пугач сравнивает симфонический концерт с дорогим коньяком, который достается только по особым поводам. Например, в День всех влюбленных. В 20:00 проверенные временем хиты и совершенно новые песни «J:Морс» зазвучат в прямом эфире VOKA.

Подписка на прямую трансляцию концерта доступна за 2,9 рубля. А для тех, у кого на 14 февраля другие планы, ближе к концу февраля появится возможность посмотреть событие в записи — за 0,9 рубля.

Еще одно заметное событие состоится 15 февраля: в этот день свой новый альбом под названием «Сомнамбула» презентует NIZKIZ — одна из самых успешных и востребованных групп на современной белорусской рок-сцене.

Прямая трансляция на VOKA начнется в 20:00. Оформить подписку и услышать новые композиции в живом исполнении можно будет за 1,9 рубля.
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Тэги: День всех влюбленных VOKA J:Морс Nizkiz Персона: Владимир Пугач

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