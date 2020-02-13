В Светлогорске подросток выпил и разбил инфокиоск

14-летнего светлогорского подростка подозревают в хулиганстве.

По информации МВД, 14-летний парень сначала выпил в лесу с друзьями, а затем пошел в город «искать приключения».

Во время «прогулки» его заинтересовал инфокиоск одного из банков, который он «беспричинно разбил».

После того он еще раз «засветился» в криминальной хронике — пытался украсть в одном из магазинов города спиртное, но был задержан охраной.

В милиции отметили, что по факту хулиганства открыто уголовное производство. Подозреваемый «не судим, однако привлекался к административной ответственности и состоит на учете в ИДН».