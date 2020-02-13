Касьянов: объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти Путиным

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Объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти президентом России Владимиром Путиным, но он не сработал.

Фото из Википедии

Как заявил премьер-министр РФ (2000-2004) Михаил Касьянов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 13 февраля, в конце прошлого года «все смотрели вокруг переговоров с Беларусью. С белорусским президентом Владимир Путин встречался, наверное, раз шесть по нескольку часов. И такая трата времени президента на главу другого государства, не слишком важного. Это же не президент США. Но важность Лукашенко за эти два месяца в глазах россиян и тех, кто следит за политикой в России, выросла очень сильно. Все поняли, что отрабатывается главный сценарий, то, что в Кремле называют транзитом. Главный сценарий, я говорю, сценарий удержания власти».

«Он не сработал, и в январе пошло другое: сразу же, не дожидаясь ничего, в очень быстром темпе, аж вот сразу после новогодних праздников [были инициированы поправки в Конституцию России]», — сказал экс-премьер, который возглавляет оппозиционную Партию народной свободы (ПАРНАС).


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18 декабря в интервью «Радио Свобода» Касьянов предположил, что Александра Лукашенко нельзя принудить к объединению с РФ, «но купить, наверное, можно, и Путин и его окружение это понимают».

«Для Путина и его окружения белорусский сценарий, а именно поглощение Беларуси и создание нового государства, как угодно его называйте, Россия, там, плюс или как угодно. Это новая Конституция, это фактически все начинается с нулей, я имею в виду сроки президентства [Путина], поэтому для него это самый красивый вариант. Я уверен, что политтехнологи кремлевские считают, что они смогут убедить население, что царь Владимир Путин, он настолько хорош, что вот он собиратель русских земель: Крым собрал, вновь вернул, вот Беларусь вновь вернул и т.д. И пообещает еще что-нибудь вернуть», — заявил Касьянов.

При этом, по его мнению, подобный сценарий вряд ли можно реализовать: «Белорусский президент Лукашенко, как называйте, президент легитимный, нелегитимный, уже сейчас он переизберется вновь — в этот раз он видите, не дал ни одному квазиоппозиционеру получить место в парламенте, это значит, что он так же монолитно будет избран на следующий срок президентом Беларуси, и он будет продолжать ту же игру. Он будет требовать от России больше и больше денег, поскольку экономика его не может существовать в той конструкции, в которой сегодня есть, без российских дотаций». «Но российская власть будет продолжать попытки каким-то образом поглотить Беларусь», — предположил Михаил Касьянов.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Михаил Касьянов

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