Коронавирус COVID-19 унес жизни почти 1,4 тыс. человек

/ Мир
Просмотров: 275

Новый коронавирус COVID-19 продолжает забирать жизни людей. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по здравоохранению КНР.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Всего зараженными считаются 64 433 человек. Умерли 1 383, вылечились 6 796.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вирус 2019-nCoV

Другие материалы на эту тему:

Прибывших из Китая студентов отправят на карантин в «Бригантину»

Прибывших из Китая студентов отправят на карантин в «Бригантину»

Коронавирус. Можно ли заразиться в храме?

Коронавирус. Можно ли заразиться в храме?

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов

Из-за китайского коронавируса в Беларуси возможен дефицит смартфонов