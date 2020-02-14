Коронавирус COVID-19 унес жизни почти 1,4 тыс. человек

Новый коронавирус COVID-19 продолжает забирать жизни людей. Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по здравоохранению КНР.

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Всего зараженными считаются 64 433 человек. Умерли 1 383, вылечились 6 796.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.