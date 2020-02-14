Правительство ФРГ реформирует систему выплат детского пособия

Детское пособие реформируется, но не повышается. По словам министра по делам семьи Франциски Гиффей, законоппроект будет представлен в бундестаге 18 февраля.

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По данным Гиффей, в будущем детское пособие будет более ориентировано на партнерство между матерями и отцами.

В прошлом она замечала, что гораздо больше матерей, чем отцов, остаются дома по уходу за детьми.

Кроме того, реформа будет содержать положения относительно родителей недоношенных детей.