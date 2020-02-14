Правительство ФРГ реформирует систему выплат детского пособия

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Детское пособие реформируется, но не повышается. По словам министра по делам семьи Франциски Гиффей, законоппроект будет представлен в бундестаге 18 февраля.

Фото pixabay.com

По данным Гиффей, в будущем детское пособие будет более ориентировано на партнерство между матерями и отцами.

В прошлом она замечала, что гораздо больше матерей, чем отцов, остаются дома по уходу за детьми.

Кроме того, реформа будет содержать положения относительно родителей недоношенных детей.

Как будут выглядеть конкретные планы, Гиффей не объяснила. Однако повышения детского пособия не предвидится, так как это не является составляющей реформы, пишет rusverlag.de.
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Тэги: детские пособия Германия Персона: Франциска Гиффей

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