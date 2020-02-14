Какие продукты полезны для кишечника
Злоупотребление вредными продуктами приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника, что сказывается на работе иммунной системы.
Населяющие кишечник и его слизистую бактерии перерабатывают поступающую с пищей клетчатку, преобразовывая ее в витаминные комплексы, необходимые для жизнедеятельности организма, пишет
Именно здоровый кишечник является отличной профилактикой развития многих воспалительных и патологических процессов в нашем организме.
Материалами на данную тему поделилось издание Fit for fun. Экспертами проверено множество продуктов и определены наиболее полезные для микрофлоры кишечника.
Перечная мята
Отличное средство для снятия спазмов при синдроме раздражённого кишечника. Входящий в состав мяты ментол обладает расслабляющим, обезболивающим, предотвращающим запоры свойством. Так же мята отлично помогает при вздутии живота.
Рыба жирных сортов
Входящий в состав данных видов рыб омега-3 жирные кислоты способствуют снижению воспалительных процессов, облегчают развитие здоровых бактерий, оздоравливают кишечник. Наличие в рыбьем жире витамина Д способствует уменьшению воспалений и увеличивает активность полезных микроорганизмов.
Малина
Эта ягода является отличным источником пищевых волокон, способствующих сохранению здоровья кишечника. Всего лишь одна чашка малины обеспечит вам 1/4 часть потребления клетчатки в сутки.
Лимоны
Отличным источником витамина С является лимон. Аскорбиновая кислота помогает снизить воспалительные процессы, поддерживать баланс здоровой микрофлоры в кишечнике, способствует очищению токсических веществ путём стимуляции выработки желчи. Именно недостаток образовывающейся желчи становится одной из причин развития проблем ЖКТ.
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