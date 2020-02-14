Ночью в Минске произошло смертельное ДТП

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на столичной улице Горецкого.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в столб.

В салоне было четверо несовершеннолетних пассажиров. Один из них — 17-летний парень — скончался на месте, остальные были госпитализированы. По информации Следственного комитета, после оказания медпомощи 16-летний и 17-летний пассажиры были отпущены домой. Водитель и еще один 16-летний пассажир находятся в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Отмечается, что водитель получил права 15 января.

Ранее сообщалось, что накануне поздно вечером в Минске на улице Долгобродской «Хёндэ» сбил 71-летнего пешехода, переходившего в неположенном месте дорогу.