В Беларуси вновь будет реализован проект однодневных стажировок для женщин «Тень на день»

Главы зарубежных посольств и представительств международных организаций в Беларуси во второй раз реализуют проект однодневных стажировок для женщин «Тень на день». Проект приурочен к Международному дню солидарности женщин, сообщает пресс-служба посольства Великобритании.

«В ходе стажировок #ТеньНаДень, которые впервые прошли в 2019 году, более 20 молодых белорусок со всей страны провели один день с главами иностранных представительств и бизнес-компаний. Все участницы инициативы получили уникальный опыт и узнали, как работают международные организации», — говорится в сообщении.

В этом году организаторы решили поменять формат блиц-стажировок и предлагают женщинам по всей стране пригласить послов стать своей «тенью».

«Любая женщина старше 18 лет может на один день стать наставницей для руководителей международных организаций, раскрыть различные аспекты своего дела, рассказать о вызовах и поделиться опытом, — отмечается в сообщении. — Для того чтобы подать заявку, подходит любое занятие, в котором вы достигли успехов и можете выступать в качестве наставницы. Вы можете быть менеджером по продажам в фирме, руководительницей высшего звена, работать в школе, на заводе либо ферме. Вы можете быть спортсменкой, ученой, ремесленницей, писательницей, собирать ягоды или рисовать картины».

Прием заявок осуществляется до 25 февраля. Стажировки пройдут в марте и апреле.

В инициативе участвуют посольства Великобритании, США, Швеции, Турции, Франции; представительства ООН, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Институт Гете.