Верховный суд оставил в силе приговор анархисту Дмитрию Полиенко, сообщает телеграм-канал правозащитной организации «Правовая инициатива».

25 октября 2019 года Мингорсуд признал Полиенко виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии наказание ему сокращается на год. Полиенко также назначено принудительное лечение от алкоголизма. Гособвинение запрашивало для анархиста шесть лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе Полиенко указывал, что суд неправильно оценил обстоятельства и дал неправильную квалификацию его действиям, и просил отменить приговор в связи с отсутствием состава преступления.

Прокурор Гавриленко считал, что нет оснований для отмены приговора, так как выводы о виновности Полиенко являются законными и обоснованными.

Дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда под председательством судьи Сергея Гурова.

Правозащитники отмечают, что Полиенко не пустили на суд, поскольку на нем была нашивка Free Emelianov (Владимир Емельянов — один из обвиняемых по так называемому «московскому делу», - БелаПАН).

Дмитрий Полиенко был арестован 20 марта 2019 года по подозрению в злостном хулиганстве. По версии пострадавшего Алексея Юрина, 13 марта Полиенко распылил ему в лицо газ из баллончика за сделанное замечание о курении в подъезде. Полиенко вину не признал. По словам активиста, ему пришлось применить баллончик в целях самозащиты, так как пьяный Юрин начал драку.

Власти преследуют Полиенко уже более трех лет. Первый раз он был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Активиста обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — порвал куртку милиционеру. Белорусские правозащитники признали анархиста политзаключенным.

Освободившийся в октябре 2018 года Полиенко вновь был арестован в марте 2019-го по обвинению в нескольких преступлениях (особо злостное хулиганство; осквернение сооружения и порча имущества; разжигание социальной вражды). Позднее активисту также предъявляли обвинения за нанесение граффити в Куропатах и за оскорбление представителя власти (бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича).