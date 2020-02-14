Лукашенко обрушился на Россию с критикой
В ходе рабочего визита в Гомельскую область Александр Лукашенко выступил перед работниками Светлогорского ЦКК.
Кроме всего прочего он затронул тему взаимоотношений Беларуси и России.
«Помните — ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним», —
Глава государства заверил, что будет «всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой».
Лукашенко заявил, что Россия понимает интеграцию, как поглощение Беларуси: «Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду».