Лукашенко обрушился на Россию с критикой

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В ходе рабочего визита в Гомельскую область Александр Лукашенко выступил перед работниками Светлогорского ЦКК.

Фото пресс-службы президента

Кроме всего прочего он затронул тему взаимоотношений Беларуси и России.

«Помните — ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним», — приводит «Пул первого» слова Лукашенко.

Глава государства заверил, что будет «всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой».

Лукашенко заявил, что Россия понимает интеграцию, как поглощение Беларуси: «Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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