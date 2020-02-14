Глава «Беллесбумпрома» заверил Лукашенко, что Светлогорский ЦКК больше не воняет

Александр Лукашенко 14 февраля во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината поинтересовался, все ли экологические вопросы решены при создании нового производства, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Дурно пахнущего нет?» — спросил Лукашенко. В ответ председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заверил, что проблем нет. «Иначе мы бы не подписали акт ввода», — сказал руководитель концерна.

Назаров сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность. Лукашенко подчеркнул, что главная задача сейчас — получение большей добавленной стоимости выпускаемой продукции.

Завод беленой целлюлозы построен на базе Светлогорского ЦКК, первоначально с участием китайской стороны. В 2012 году активисты — противники строительства собрали более 10 тысяч подписей против открытия нового производства. В декабре 2017 года на заводе начались пусконаладочные работы, которые сопровождались выбросами в атмосферу «дурнопахнущих газов».

В связи с этим начали поступать жалобы от жителей Светлогорска и Якимовой Слободы на вонь, тошноту, плохое самочувствие.